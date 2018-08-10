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خالد صلاح
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دبلوماسى كويتى: تمديد خدمة سفيرنا فى لبنان ليس له صلة بما تردد عن رفض اعتماد السفير الجديد

الجمعة، 10 أغسطس 2018 09:08 ص
دبلوماسى كويتى: تمديد خدمة سفيرنا فى لبنان ليس له صلة بما تردد عن رفض اعتماد السفير الجديد عبد العال القناعى
أ ش أ
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 أكد مصدر دبلوماسى كويتى رفيع المستوى، أن قرار تمديد خدمة سفير الكويت فى لبنان عبدالعال القناعى، ليس له أى صلة بما تردد عن رفض بيروت اعتماد السفير الجديد للكويت.

وقال المصدر – فى تصريح لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط فى الكويت اليوم الجمعة إن الخارجية الكويتية رأت تمديد فترة عمل السفير الحالى القناعى،  وإرجاء إيفاد مرشحها الجديد السفير جمال الغانم إلى لبنان، وفقا لما تراه فى مصلحة الدبلوماسية الكويتية.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، نفت أمس، صحة ما نشرته إحدى الصحف اللبنانية، حول عدم قبول وزير الخارجية اللبنانى جبران باسيل، طلب ترشيح مساعد وزير الخارجية الكويتية للشؤون المالية والإدارية جمال الغانم، رئيساً للبعثة الدبلوماسية الكويتية لدى لبنان.


وقالت الخارجية اللبنانية – فى بيان أمس – "إن الكويت قررت منذ مدة تمديد فترة خدمة سفيرها المعتمد فى لبنان عبدالعال القناعى،  وهو حق سيادى للدول لم تمانعه إطلاقاً الخارجية اللبنانية" مؤكدة أن العلاقات التاريخية بين الدولتين والشعبين متجذرة فى الوجدان العربى،  وهى خير مثال لعلاقات الأخوة والتعاون فى كل المجالات، وأعمق من أى محاولة رخيصة للنيل منها.


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