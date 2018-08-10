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الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:05 م
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"حياتك غالية"..مبادرة أمن البحر الأحمر للتوعية من أخطار السرعة الزائدة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 06:52 م
"حياتك غالية"..مبادرة أمن البحر الأحمر للتوعية من أخطار السرعة الزائدة اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر
كتبت : دينا الحسيني
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أطلقت مديرية أمن البحر الأحمر مبادرة لتوعية قائدى السيارات بخطورة السرعة الزائدة تحت عنوان " حياتك غالية .. وحياة من معك أمانة لديك "، ووزعت الخدمات الأمنية المنتشرة على مداخل ومخارج المحافظة لافتات إرشادية على قائدى السيارات لمراعاة اتباع الإرشادات والقوانين المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ذويهم .

وعقد اللواء أشرف عز العرب  مدير الأمن اجتماعا بقيادات المديرية البحثية والنظامية، ووجه بتنظيم حملات توعوية للمواطنين، من خلال توزيع لافتات إرشادية، لحث المواطنين على مراعاة تنفيذ القوانين والإرشادات المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة زويهم.

 

أمن البحر الأحمر
أمن البحر الأحمر

 

توزيع لافتات توعيه
توزيع لافتات توعيه

 

توعيه قائدي السيارات
توعيه قائدي السيارات

 

حملة توعيه مرورية
حملة توعيه مرورية

 

مبادرة حساتك غالية
مبادرة حساتك غالية

 


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