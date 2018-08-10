"حياتك غالية"..مبادرة أمن البحر الأحمر للتوعية من أخطار السرعة الزائدة

كتبت : دينا الحسيني

أطلقت مديرية أمن البحر الأحمر مبادرة لتوعية قائدى السيارات بخطورة السرعة الزائدة تحت عنوان " حياتك غالية .. وحياة من معك أمانة لديك "، ووزعت الخدمات الأمنية المنتشرة على مداخل ومخارج المحافظة لافتات إرشادية على قائدى السيارات لمراعاة اتباع الإرشادات والقوانين المرورية حفاظاً على سلامتهم وسلامة ذويهم .

وعقد اللواء أشرف عز العرب مدير الأمن اجتماعا بقيادات المديرية البحثية والنظامية، ووجه بتنظيم حملات توعوية للمواطنين، من خلال توزيع لافتات إرشادية، لحث المواطنين على مراعاة تنفيذ القوانين والإرشادات المرورية حرصاً على سلامتهم وسلامة زويهم.



أمن البحر الأحمر



توزيع لافتات توعيه



توعيه قائدي السيارات



حملة توعيه مرورية