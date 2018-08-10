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تموين القليوبية: تكثيف الرقابة خلال الأوكازيون الصيفى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 02:00 ص
تموين القليوبية: تكثيف الرقابة خلال الأوكازيون الصيفى الاكازيون الصيفى- ارشيفيه
القليوبية نيفين طه
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أعلنت مديرية التموين بالقليوبية عن بدء الأوكازيون الصيفي للملابس الجاهزة والأحذية لتخفيف عن المواطنين وانخفاض أسعار تلك السلع.

وقال عربي عبد الحليم، وكيل وزارة التموين بالقليوبية إنه يشن حملات يومية على جميع السلع والمنتجات حرصًا على المواطنين.

وأضاف في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المحلات التي تريد المشاركة في الأوكازيون الصيفي تقوم بتقديم طلب  للمديرية بذلك ويتم إنهاء الإجراءات خلال ربع ساعة، موضحًا أنه لابد أن تكون تلك المحال مرخصة ويتم المرور عليها للتأكد من جديتها ومشاركتها الفعلية في الأوكازيون، مشيرًا إلى أنه يتم تحرير محاضر للمحلات التي تشارك في الأوكازيون دون موافقة مديرية التموين أو تقيم أوكازيون وهميا، وهذا الاوكازيون الصيفي سيستمر إلى آخر شهر أغسطس.

وأكمل وكيل وزارة التموين، أن تلك الأوكازيون لتخفيف أسعار تلك المنتجات من أجل المواطن مشيرا إلى أن نسبة التخفيض ترجع إلى إمكانية كل محل حسب نوع المنتج أو السلعة.

 

 


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