تشميع مفرمة النفايات الطبية الخطرة بمستشفى السرو فى دمياط

قرر الدكتور محمد بدران مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة بدمياط تشميع مفرمة النفايات الطبية الخطرة بمستشفى السرو المركزي بمحافظة دمياط، وفصل العامل الذي ضبط بالأمس أثناء تهريب نفايات خطرة، وبيعها كخردة.

وقرر مدير المتابعة الذي توجه للوقوف على حقيقة ضبط عامل ضبط متلبسا بتهريب النفايات الخطرة تشميع المفرومة بالشمع الأحمر، لحين التعاقد مع عامل جديد للعمل بالمفرمة.

وكان أفراد الأمن الإداري بمستشفى السرو بمحافظة دمياط، تمكنوا مساء أمس من ضبط عامل بإدارة النفايات الخطرة أثناء محاولته تهريب كمية من النفايات الخطرة من مخلفات المستشفى، وذلك أثناء خروجه من المستشفى.

بدورهم أخطر أفراد الأمن الإداري إدارة المستشفى التي قامت على الفور بتحرير محضر إدارى ضد المذكور، والتحفظ على النفايات الخطرة.

واعترف العامل إنه كان ينتقي المخلفات والنفايات مثل عبوات المحاليل البلاستيكية الفارغة من مفرمة المستشفى وبيعها كخردة.