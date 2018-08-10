تأجيل دراسة لتحديث طريق يربط بين الكوريتين بطلب من الجانب الشمالى

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ذكرت وسائل اعلام فى سول أنه تم تأجيل الدراسة المشتركة بين الكوريتين والمخطط لبدئها اليوم لتحديث الطريق من كيسونج إلى بيونج يانج فى كوريا الشمالية بطلب الجانب الشمالى.

وقال مسؤول فى وزارة الوحدة الكورية الجنوبية فى تصريح نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن الجانب الشمالى أرسل إخطارا بتأجيل الدراسة المشتركة الليلة الماضية.

وكان من المخطط قيام الفريق الكورى الجنوبى المكون من 28 شخصًا من بينهم مسؤولون من وزارتى الأراضى والنقل والوحدة ومؤسسة الطرق الكورية وخبراء مدنيون بزيارة كوريا الشمالية عبر الخط الفاصل العسكرى بين الكوريتين قبل ظهر اليوم من أجل إجراء دراسة ميدانية مشتركة للطريق بين كيسونج - بيونج يانج من اليوم وحتى يوم 17 من الشهر الجارى.



وسبق أن اتفقت الكوريتان يوم 28 من يونيو الماضى فى محادثات عمل خاص بالطرق على تحديث الطريق الذى يربط بين كيسونج وبيونج يانج والطريق الساحلى الشرقى بين جوسونج فى الجنوب وونسان فى الشمال، كما اتفقتا على التفتيش الميدانى المشترك خلال الفترة من 10-30 من الشهر من أجل تحقيق هذه الغاية.