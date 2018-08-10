video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

تأجيل دراسة لتحديث طريق يربط بين الكوريتين بطلب من الجانب الشمالى

الجمعة، 10 أغسطس 2018 09:01 ص
تأجيل دراسة لتحديث طريق يربط بين الكوريتين بطلب من الجانب الشمالى زعيم كوريا الشمالية
أ ش أ
إضافة تعليق

ذكرت وسائل اعلام فى سول أنه تم تأجيل الدراسة المشتركة بين الكوريتين والمخطط لبدئها اليوم لتحديث الطريق من كيسونج إلى بيونج يانج فى كوريا الشمالية بطلب الجانب الشمالى.

وقال مسؤول فى وزارة الوحدة الكورية الجنوبية فى تصريح نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إن الجانب الشمالى أرسل إخطارا بتأجيل الدراسة المشتركة الليلة الماضية.

وكان من المخطط قيام الفريق الكورى الجنوبى المكون من 28 شخصًا من بينهم مسؤولون من وزارتى الأراضى والنقل والوحدة ومؤسسة الطرق الكورية وخبراء مدنيون بزيارة كوريا الشمالية عبر الخط الفاصل العسكرى بين الكوريتين قبل ظهر اليوم من أجل إجراء دراسة ميدانية مشتركة للطريق بين كيسونج - بيونج يانج من اليوم وحتى يوم 17 من الشهر الجارى.


وسبق أن اتفقت الكوريتان يوم 28 من يونيو الماضى فى محادثات عمل خاص بالطرق على تحديث الطريق الذى يربط بين كيسونج وبيونج يانج والطريق الساحلى الشرقى بين جوسونج فى الجنوب وونسان فى الشمال، كما اتفقتا على التفتيش الميدانى المشترك خلال الفترة من 10-30 من الشهر من أجل تحقيق هذه الغاية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة تؤكد الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن كوريا الشمالية

كوريا الشمالية تدعو الولايات المتحدة إلى إعلان إنهاء الحرب الكورية

كوريا الشمالية تحث أمريكا على عدم اللجوء للسيناريوهات القديمة

كوريا الجنوبية

الكوريتان

تفتيش

سياسة

كوريا الشمالية




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة