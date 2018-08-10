بورصة وول ستريت تغلق منخفضة مع تضرر أسهم البنوك من أزمة تركيا

رويترز

هبطت بورصة وول ستريت اليوم الجمعة مع تضرر أسهم البنوك من أزمة اقتصادية متفاقمة فى تركيا تثير مخاوف من احتمال أن تمتد إلى اقتصادات عالمية أخرى.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعى جلسة التداول منخفضا 192.09 نقطة، أو 0.77 بالمئة، إلى 25313.14 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 20.30 نقطة، أو 0.71 بالمئة، ليغلق عند 2833.28 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 52.67 نقطة، أو 0.67 بالمئة، إلى 7839.11 نقطة.

وتنهى المؤشرات الثلاثة الأسبوع متباينة مع هبوط داو جونز 0.6 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.3 بالمئة فى أعقاب خمسة أسابيع متتالية من المكاسب، فى حين صعد ناسداك 0.3 بالمئة.