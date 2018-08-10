بلتون تحدد 12.65 جنيه قيمة عادلة لسهم "أموك" مع توصية بالشراء

كتب هانى الحوتى

حددت شركة بلتون المالية القابضة، القيمة العادلة لسهم شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 12.65 جنيه للسهم من 10.66 جنيه السعر الحالى، وأوصت بشراء السهم.

وقالت شركة بلتون، فى تقرير بحثى، إن الأرباح المتكررة لشركة الإسكندرية للزيوت (باستثناء خسائر فروق العملة) ارتفعت بنسبة قوية 100% مقارنة بالفترة المقابلة فى العام المالى 2016/2017 (39% مقارنة بالربع الثالث من 2017/2018) مسجلة 437 مليون جنيه فى الربع الرابع من العام المالى 2017/2018، مما أدى لوصول الأرباح المتكررة فى العام المالى 2017/2018 بأكمله إلى 1.5 مليار جنيه (+84% على أساس سنوي)، وفقاً لتقديراتنا فى العام المالى 2017/2018.

وأرجعت بلتون، هذا الارتفاع للأرباح نتيجة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع أعمال التجديد (تعديل خط الإنتاج إلى منتجات ذات قيمة مضافة) خلال ربع العام، مشيرة إلى ارتفاع الأرباح المعلنة بنسبة 75% على أساس سنوى مسجلة 433 مليون جنيه (+40% على أساس ربع سنوي)، نتيجة تسجيل مكاسب فروق تحويل عملة بنحو 28 مليون جنيه فى الربع الرابع من العام المالى 2016/2017.

وأشارت إلى ارتفاع إيرادات الربع الرابع من العام المالى 2017/2018 بنحو 34% على أساس سنوى مسجلة 4.1 مليار جنيه، مما أدى لوصول إيرادات العام المالى 2017/2018 إلى 14.1 مليار جنيه مما يفوق توقعاتها للعام المالى 2017/2018 بنحو 8%، مرجعت ذلك إلى ارتفاع الإيرادات بفعل زيادة أسعار البيع بعد ارتفاع الأسعار العالمية للبترول لتبلغ 75 دولار للبرميل (+48 على أساس سنوى) خلال ربع العام، إذ شهد كل من المازوت والسولار- اللذان يمثلان الجزء الأكبر من الإنتاج (80%)- ارتفاع بنسب 45% و 39% على أساس سنوى على التوالى، نتيجة ارتفاع أسعار البترول.

وأضافت أنه على أساس ربع سنوى، ارتفعت الإيرادات بنسبة 8%، لتعكس ارتفاع أسعار البترول بنسبة 11%، مشيرا إلى أن اتفاق التسعير الذى تم توقيعه لربع العام مع الهيئة المصرية العامة للبترول، كان له الأثر الأكبر فى زيادة أسعار البترول مقارنة بالربع الثالث من العام المالى 2017/2018 مما انعكس فى زيادة أسعار المازوت والسولار بنسب 14% و 11% على أساس ربع سنوى على التوالى.

ولففت إلى أن مجمل الربح قفز بنسبة 86% على أساس سنوى مسجلاً 646 مليون جنيه (+42% على أساس ربع سنوي)، مما يعنى هامش مجمل ربح 15.9%(+4.5 نقطة مئوية على أساس سنوي، +3.8 نقطة مئوية على أساس ربع سنوي)، وهو ما أدى ذلك لوصول مجمل ربح العام المالى 2017/2018 بأكمله إلى 2.1 مليار جنيه (+71% على أساس سنوى، متجاوزاً توقعاتنا بنحو 7%)، مما يشير إلى تسجيل هامش مجمل ربح 14.9% (+2.0 نقطة مئوية على أساس سنوي، وفقا لتوقعاتنا).

وأرجعت النمو فى الأساس إلى مزيج منتجات أفضل خلال ربع العام بعد نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع أعمال التجديد فى وحدة التقطير بإزالة شمع البارافين خلال الربع الثانى من العام المالى 2017/2018، وهو ما أدى المشروع إلى زيادة إنتاج غاز البترول المسال والنافثا والسولار بنجاح مع خفض إنتاج المازوت الذى يسبب خسائر إلى 51% خلال ربع العام (مقابل 55% فى الربع الرابع من العام المالى 2016/2017)، مما أدى إلى تحسن الهوامش التشغيلية والربحية.

وكان مجلس إدارة شركة أموك، قد اقترح توزيع أرباح بواقع 75 قرشا لكل سهم من أرباح العام المالى 2017/2018. وتشير هذه التوزيعات المقترحة إلى عائد بنسبة 7% ومعدل دفع توزيعات بنسبة 64%.