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الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:53 ص
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انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة سكنية بأسوان.. تعرف عليها

الجمعة، 10 أغسطس 2018 08:00 ص
انقطاع مياه الشرب عن 15 منطقة سكنية بأسوان.. تعرف عليها انقطاع المياه -ارشيفيه
أسوان ندى سليم
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نوهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة أسوان، عن قطع مياه الشرب عن 15 منطقة سكنية بمدينة أسوان، من العاشرة مساء اليوم الجمعة وحتى الساعة العاشرة من صباح السبت، وذلك للقيام بأعمال ربط الغاطس الجديد برافع صرف صحى الناصرية.

ومن المقرر أن تنقطع مياه الشرب عن كل من  المناطق" الزيداب – عمارات ومنطقة السيل الجديد – الشعبية – السيل الريفى – خور عواضة – كوبرى الصدرية – كوبرى معسكر الشباب – كوبرى وجبل الناصرية – كوبرى الإسعاف – كوبرى أسامة – كوبرى دبورة – كوبرى المطحن – الحكروب – أرض رضاوى – شارع كلية التربية "

وخصصت الشركة الخط الساخن على الرقم 125 فى حالة طلب سيارات مياه شرب بالمجان للمواطنين.

 


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