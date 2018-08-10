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اليوم.. مصر للطيران تسير 15 رحلة لنقل 3350 حاجا للأراضى المقدسة

الجمعة، 10 أغسطس 2018 09:08 ص
اليوم.. مصر للطيران تسير 15 رحلة لنقل 3350 حاجا للأراضى المقدسة مطار القاهرة الدولى
كتب احمد مصطفي-رحاب نبيل
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تستمر مصرللطيران فى تسيير رحلاتها الجوية لنقل ضيوف الرحمن إلى الأراضى المقدسة من مطار القاهرة والمطارات المصرية لأداء مناسك الحج، حيث من المقرر أن تسير اليوم الجمعة، 15 رحلة جوية تقلع جميعها من مطار القاهرة.
 
ومن المقرر أن تنظم الشركة على مدار اليوم  10 رحلات إلى جدة و 5 رحلات إلى المدينة المنورة، لنقل 3350 حاجا من حجاج تضامن وقرعة القاهرة وتضامن بنك ناصر والمؤسسة ومركزية وبعثة وزارة الصحة وحجاج السياحة وقرعة المنوفية والوادى الجديد وترانزيت لندن وميلانو وتونس وباريس وأكرا وأمستردام ولارنكا وكوبنهاجن بالإضافة إلى رحلات العمل.
 
 
 
 
 
 

 


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