الميليشيات الحوثية تنفذ حملة اعتقالات فى الحديدة بتهمة موالاة المقاومة اليمنية

صنعاء أ ش أ

نفذت ميليشيات الحوثى حملة اعتقالات ومداهمات، استهدفت العشرات من أبناء مديريات بيت الفقيه وزبيد والدريهمى فى محافظة الحديدة غربى اليمن.

وكشفت مصادر يمنية محلية فى تصريحات خاصة لقناة "سكاى نيوز " أن ميليشيات الحوثى اقتادت أبناء مديريات بيت الفقيه إلى السجون بتهمة موالاتهم للمقاومة اليمنية.

من جهة أخرى، قتل 5 مدنيين وأصيب 7 آخرون فى قصف عشوائى لميليشيات الحوثي، على مناطق سكنية فى قرية المنظر جنوبى مدينة الحديدة، خلال اليومين الماضيين.

وتتكبد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة فى صفوفها، منذ بدأت قوات المقاومة المشتركة حملتها على جبهة الساحل الغربى بدعم قوات التحالف العربي.