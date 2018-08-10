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المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى التزوير و النصب على مواطنى بنى سويف

الجمعة، 10 أغسطس 2018 09:58 م
المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى التزوير و النصب على مواطنى بنى سويف جنايات بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى
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قضت محكمة جنايات بني سويف برئاسة المستشار صفاء النفوس محمد الخطيب وعضوية المستشارين خالد  محمد حلبى ومحمد محمود عبد المقصود  وبحضور الحسيني جمال وكيل النائب العام وأمانة سر هشام محمد فوزي، أمس الخميس، بمعاقبة كل من سيد ربيع عبدالونيس ونجله أحمد،  وجمعه  عبدالرازق محمد، ويقيمون عزبة الصعايدة بقرية مازورة بمركز سمسطا، بالسجن المشدد ثلاث سنوات لكل منهم لتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير الأوراق الرسمية والنصب على المواطنين.

 
تعود تفاصيل القضية إلى يناير 2017 عندما تلقى رئيس مباحث الأموال العامة ببني سويف بلاغا من المجني عليهم خميس سعداوى محمد ، يوسف رمضان عبد السلام ، محمد عبد الحميد حسين يفيد قيام المتهمين السابق ذكرهم بالإستيلاء على الأراضى المملوكة لهم وكذلك  مبلغ 43 ألف و500 جنيها  بطرق التزوير والاحتيال  فى أوراق رسمية .
 
وبالتحرى تبين صحة الواقعة، وأن المتهمين  كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية ومنها توكيل رسمي عام رقم 17/ب لسنة 2017 توثيق المعتمدية / الجيزة  بالإضافة إلى تقليد ختم ينسب أيضا لمصلحة الشهر العقاري، واشترك المتهم الأول  مع مجهول آخر لم يتوصل لمعرفته فى اقناعهم ،   ونسب صدور الختم  لمصلحة الشهر العقاري  وتوجه بهم إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتنازل عن ملكية الاراضى المملوكة للمجني عليهم  لنجله المتهم الثاني وتم ابتزاز المجني عليهم فى  43500 جنيه مقابل التنازل لهم مرة أخرى.
 
تم ضبط المتهمين والتحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة، وبإحالته للنيابة العامة  أمرت بحبس المتهمين، ثم أحالتهم  للمحكمة الجنايات التى قضت بحكمها السابق.

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