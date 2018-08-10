المشدد 3 سنوات لتشكيل عصابى تخصص فى التزوير و النصب على مواطنى بنى سويف

تعود تفاصيل القضية إلى يناير 2017 عندما تلقى رئيس مباحث الأموال العامة ببني سويف بلاغا من المجني عليهم خميس سعداوى محمد ، يوسف رمضان عبد السلام ، محمد عبد الحميد حسين يفيد قيام المتهمين السابق ذكرهم بالإستيلاء على الأراضى المملوكة لهم وكذلك مبلغ 43 ألف و500 جنيها بطرق التزوير والاحتيال فى أوراق رسمية .

وبالتحرى تبين صحة الواقعة، وأن المتهمين كونوا تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير المحررات الرسمية ومنها توكيل رسمي عام رقم 17/ب لسنة 2017 توثيق المعتمدية / الجيزة بالإضافة إلى تقليد ختم ينسب أيضا لمصلحة الشهر العقاري، و اشترك المتهم الأول مع مجهول آخر لم يتوصل لمعرفته فى اقناعهم ، ونسب صدور الختم لمصلحة الشهر العقاري وتوجه بهم إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير وتنازل عن ملكية الاراضى المملوكة للمجني عليهم لنجله المتهم الثاني وتم ابتزاز المجني عليهم فى 43500 جنيه مقابل التنازل لهم مرة أخرى.