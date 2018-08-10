video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المالية ترد على شائعات حجز البنوك على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:11 ص
المالية ترد على شائعات حجز البنوك على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
إضافة تعليق

كشف مركز معلومات مجلس الوزراء أنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد بإصدار تعليمات للبنوك بالحجز على أموال المودعين مقابل الضريبة العقارية، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنها لم تصدر أى تعليمات أو قرارات بشكل منفرد أو بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى أو  أى جهة أخرى تتعلق بالحجز الإدارى على أرصدة المودعين بالبنوك لصالح الضريبة العقارية، مشددةً على أن ما يثار فى هذا الشأن مجرد شائعات تهدف إلى دحض ما تقوم به الوزارة من جهود حثيثة لتيسير تحصيل الضريبة من الممولين، خاصة فى ظل حرص المواطنين المتزايد خلال الأيام الماضية على تقديم الإقرار ودفع الضريبة.

وأشارت الوزارة إلى قرار وزير المالية بمد مهلة سداد الضريبة العقارية لمدة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018 بدلاً من 15 أغسطس الجارى، وذلك بعد أن تم مدها لمدة شهر من 15يوليو حتى 15 أغسطس ليصبح إجمالى مدة المد 3 أشهر بعد المواعيد المقررة بالقانون، وذلك فى إطار التيسير على المواطنين وتلافياً للزحام فى مأموريات الضرائب العقارية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء مركز إعلامى للتواصل الفعال مع وسائل الإعلام

بالفيديو جراف.. تعرف على حجم الدعم بالموازنة الجديدة لقطاع الإسكان

الضريبة العقارية

اموال المودعين

البنك المركزى

مجلس الوزراء




لا تفوتك
غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

غدا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذى الحجة وتحدد وقفة عرفات

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

"الضرائب العقارية" تؤكد مد مهلة تحصيل الضريبة دون غرامة حتى 15 أكتوبر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

النواب لـ"معصوم مرزوق":أنت صاحب مصالح خاصة وتتحدث بلسان الجماعة الإرهابية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

هل تجرّم "الصحة" الجراحات القيصرية كما فعلت مع الختان؟.. مليون و300 ألف سيدة وطفل مهددون بالوفاة تفاديا لآلام الولادات الطبيعية.. وصحة البرلمان: رفعت معدلات الطلب على الحضانات وتسببت بأزمة فى المستلزمات الطبية

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

"إخوان ليبيا" ذراع "الحمدين" لتدمير البلاد.. "الاغتيالات" سلاحهم للخلاص من مناهضى مشروع قطر التخريبى.. الدوحة تمول الإرهابين من خلال "الجماعة الإرهابية" لسرقة نفط الليبيين.. والجيش الوطنى يقف لخططهم بالمرصاد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة