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"العصار" يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" ونقابة المحامين

الجمعة، 10 أغسطس 2018 09:54 ص
"العصار" يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربي" ونقابة المحامين توقيع البروتوكول
كتب زكي القاضي
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شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى  وسامح عاشور نقيب المحامين  توقيع بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وشركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية، والتوريدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي وذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي.
 
وأشار العصار إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلي تنفيذ المشروعات التابعة لنقابة المحامين ومنها تصميم وإنشاء ثلاث مستشفيات ومول تجارى ومشروعات أخرى وذلك في ظل قيام الإنتاج الحربى بالمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع النقابات بما يسهم في تطوير البنية التحتية.
 
من جانبه أعرب "عاشور" عن ثقته فى شركات الإنتاج الحربي والمشهود لها بالدقة والجودة والسرعة في تنفيذ جميع المشروعات ،مثمنا دور الوزارة في السعي الحثيث للتعاون مع كافة أجهزة الدولة والنقابات وشركات القطاع الخاص لإنجاز العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية وأنه سبق وقد قامت شركة الإنتاج الحربى للمشروعات بتنفيذ عدة مشروعات ناجحة لصالح النقابة.
 

 


 


 


 
 

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