"الصحة" تعلن وفاة سادس حالة للحجاج المصريين إثر هبوط فى الدورة الدموية

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم الجمعة، وفاة سادس حالة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وذلك لحاج يدعى على أبوزيد حجازي فرج، من محافظة الدقهلية، يبلغ من العمر 67عاما، ويتبع حج قرعة وزارة الداخلية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاج توفي داخل الحرم المكي خلال أداء مناسك العمرة، نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله إلى مستشفى أجياد، بعدما تلقت غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، وجار التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.