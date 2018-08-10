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"الصحة" تعلن عن وفاة خامس حاج مصرى بالسعودية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 05:30 ص
"الصحة" تعلن عن وفاة خامس حاج مصرى بالسعودية حجاج -أرشيفية
كتب – وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان صباح اليوم الجمعة، وفاة خامس حالة بين الحجاج المصريين بالأراضى السعودية، وذلك لشخص يدعى رمضان عبد الستار أبو الخير جداوى من محافظة الفيوم ويبلغ من العمر 66 عاما،  يتبع حج قرعة وزارة الداخلية.

وأشار الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحاج توفى نتيجة غيبوبة كبدية، وذلك في مستشفى الأنصار بالمدينة المنورة، لافتاً إلى تلقى غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية بمكة بلاغاً بالوفاة، مضيفاً: أن التنسيق مع السلطات المختصة جارى لإستخراج شهادات الوفاة.

 

 


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