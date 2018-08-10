الصحة تؤكد على توافر أدوية الأنفلوانزا وتنفى شائعة انتشار عقاقير مغشوشة

كتب وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان، أنه لم يثبت وجود أدوية مغشوشة لعلاج أنفلونزا الطيور أو الأنفلونزا العادية بعد رحلة فحص لآلاف الصيدليات بالجمهورية، مؤكدة أن الأسواق نظيفة وفى حالة وجود أى أدوية مغشوشة يتم تحرير محاضر للمخالفين بشكل عاجل .

وقال الدكتور مصطفى السيد رئيس التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة لـ"اليوم السابع"، أن السوق الدوائى آمن، وعلى المواطنين التعامل بشكل طبيعى مع الصيدليات، وأدوية الأنفلونزا متوفرة بوزارة الصحة وخارجها، ولا داعى للقلق نهائيا، مؤكدا أن ما حدث من شائعات خلال الفترة الماضية عن وجود أدوية مغشوشة للانفلونزا بالأسواق غير صحيح.

وطالب رئيس التفتيش الصيدلى بعدم الالتفات لهذة الشائعات مطلقا وتابع : ندرس الآن تتبع مروجى الإشاعات خاصة عن الأدوية باعتبارها أمن قومى، وإحالتهم للتحقيق من قبل الجهات المعنية حال ثبوت ترويجهم للإشاعات بدون دليل ما يثير المجتمع ويحدث بلبلة كبيرة، مشددا على أن مصر أمنه، ولن يستطيع أحد جرها الى الاشاعات المغرضة من جانب قلة لا تراعى مصالح الوطن .