الصحة الفلسطينية: شهيدان و242 مصابا برصاص جيش الاحتلال فى غزة

كتب أحمد جمعة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية فى قطاع غزة استشهاد على سعيد العالول 55 عاما برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق مدينة رفح.

كان المسعف الفلسطينى عبد الله القططى قد استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى.

وقالت وزارة الصحة فى بيان صحفى " استشهاد على سعيد العالول 55 عام برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق رفح".

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع عدد المصابين فى صفوف المتظاهرين إلى 242 شخصا منها 136 إصابة تم علاجها ميدانيا و106 إصابة فى المستشفيات وكذلك 5 مسعفين وعدد 2 صحفيين و26 طفلا.