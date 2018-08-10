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السكة الحديد تعلن وفاة شخص فى اقتحامين لمسار القطارات من أماكن غير معدة للعبور

الجمعة، 10 أغسطس 2018 04:59 م
السكة الحديد تعلن وفاة شخص فى اقتحامين لمسار القطارات من أماكن غير معدة للعبور المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد
كتب رضا حبيشى
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن حالتى اقتحام لشريط السكة الحديد، اليوم الجمعة، من أماكن غير معدة للعبور، الأولى اقتحام تروسيكل للسكة من مكان غير معد للعبور بين محطتى الرياض وميت سلسيل بخط (المنصورة - المطرية) مما أدى إلى اصطدامه بمنتصف قطار 207 ركاب المنصورة المطرية ووفاة سائق التروسيكل واستمر القطار فى المسير برحلته بدون تأخيرات.
 
وأضاف هيئة السكة الحديد، أن الحالة الثانية لعربة كارو كانت تعبر السكة من مكان غير معد للعبور بين محطتى القصاصين وأبو صوير  بخط (الزقازيق - بورسعيد) أثناء مسير قطار 951 إكسبريس ركاب القاهرة بورسعيد مما أدى إلى اصطدام القطار بها وبدون إصابات أو وفيات وتم استمرار القطار فى رحلته بدون تأخيرات.
 
وناشدت هيئة السكة الحديد قائدى المركبات الالتزام بتعليمات المرورعند العبور من على شريط السكة الحديد وعدم العبور من الأماكن غير المخصصة للعبور حفاظا على أرواحهم وأمان وسلامة مسير القطارات والركاب .
 
 
 

 


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