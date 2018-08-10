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الدكتورة جيهان صالح مستشاراً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:52 ص
الدكتورة جيهان صالح مستشاراً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء الدكتورة جيهان صالح
كتبت هند مختار
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أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتولى الدكتورة جيهان ممدوح محمد صالح، العمل مستشاراً اقتصادياً لرئيس مجلس الوزراء.

تجدر الإشارة إلى أن أخر منصب شغلته الدكتورة جيهان صالح هو عميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات منذ عام 2013 بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى في الإسكندرية

الدكتورة جيهان صالح، حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد من الجامعة الامريكية بمصر والماجيستير والدكتوراه فى الاقتصاد من شيكاغو في أمريكا، وشغلت العديد من المهام على صعيد العمل العام، كعضو لمجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية لمدة ثلاثة اعوام، هذا فضلا عن عملها في العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية والجامعات الامريكية، كما ساهمت مع مجموعة من الإقتصاديين الذين تطوعوا لإعداد منهاج عمل وخطة طريق بما يمكن تسميته بالدستور الاقتصادى.


 

 


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