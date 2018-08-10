الدفاع الروسية: فرق الهندسة السورية تطهر هكتارين آخرين من الألغام فى حمص

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أعلن المركز الروسى لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين التابع لوزارة الدفاع الروسية أن فرق الهندسة السورية قامت بتطهير هكتارين آخرين من الألغام فى محافظة حمص.

وذكر بيان للمركز المذكور اليوم الجمعة أن الفرق الهندسية التابعة للجيش العربى السورى تواصل تنفيذ مهام إزالة الألغام فى مجدل وتلبيسة و الناصرية بمحافظة حمص، حيث تم تطهير هكتارين من الأراضى و 20 مبنى وكيلومتر من الطرق.

وأضاف البيان أن الفرق الهندسية عثرت على 49 قطعة متفجرة، دمرت منها 12 قطعة يدوية الصنع.

ووفقا للمركز، فإن إجمالى ما تم تطهيره فى محافظة حمص 210.8 هكتار من الأراضى و 685 مبنى و 41.8 كيلومتر من الطرق.

وأعلن المركز بهذا الصدد أن 293 مواطنًا سوريًا عادوا إلى أماكن إقامتهم خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 195 شخصًا (62 امرأة و 108 أطفال) فى محافظة حمص و 98 شخصًا (29 امرأة و 50 طفلاً) عادوا إلى الغوطة الشرقية.



وعلى مدار يوم أمس لم يتم خروج اللاجئين من منطقة خفض التصعيد فى إدلب.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت 18 يوليو الماضى عن إنشاء مركز خاص فى سوريا لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين لتسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مؤكدة أن المعلومات بشأن مبادرة روسيا لحل مشكلة عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم تنقل عبر القنوات الدبلوماسية إلى مكاتب الأمم المتحدة المتخصصة.