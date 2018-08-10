video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الخارجية الأمريكية: الوضع فى غزة مقلق للغاية

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:06 ص
الخارجية الأمريكية: الوضع فى غزة مقلق للغاية وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
(رويترز)
إضافة تعليق

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات فى غزة وتعتقد أن الموقف مقلق للغاية لكنها قالت إن إسرائيل لها الحق فى الدفاع عن نفسها.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة فى إفادة صحفية "الوضع فى غزة مقلق للغاية. ندد بشكل عام بهجمات الصواريخ على إسرائيل وندعو لوضع حد لهذا العنف المدمر".

وقصفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 هدفا فى غزة خلال الليل بينما أطلق نشطاء فلسطينيون عشرات الصواريخ صوب إسرائيل منها صاروخ طويل المدى استهدف العمق الإسرائيلى فى تصعيد للقتال على الرغم من محادثات بشأن تهدئة لتجنب نشوب حرب شاملة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور العالم هذا المساء.. "الاحتلال الإسرائيلى يواصل قمعه".. إصابة 18 شخصا فى قصف على غزة.. الأمطار تشرد الآلاف والانهيارات تقتل العشرات فى الهند.. مقتل 17 جنديا فى هجوم على قاعدة عسكرية شمال شرق نيجيريا

مصدر مسئول: جهود مصرية لوقف التصعيد والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

الخارجية الأمريكية

غزة

الوضع فى غزة

اخبار غزة




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة