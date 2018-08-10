الخارجية الأمريكية: الوضع فى غزة مقلق للغاية

(رويترز)

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب التطورات فى غزة وتعتقد أن الموقف مقلق للغاية لكنها قالت إن إسرائيل لها الحق فى الدفاع عن نفسها.

وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة فى إفادة صحفية "الوضع فى غزة مقلق للغاية. ندد بشكل عام بهجمات الصواريخ على إسرائيل وندعو لوضع حد لهذا العنف المدمر".

وقصفت طائرات إسرائيلية أكثر من 150 هدفا فى غزة خلال الليل بينما أطلق نشطاء فلسطينيون عشرات الصواريخ صوب إسرائيل منها صاروخ طويل المدى استهدف العمق الإسرائيلى فى تصعيد للقتال على الرغم من محادثات بشأن تهدئة لتجنب نشوب حرب شاملة.