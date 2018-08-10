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الجمعة، 10 أغسطس 2018 03:09 م
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الجيش الليبى يوضح حقيقة مطالبة روسيا بدعم رفع حظر التسليح ودعم إجراء الانتخابات

الجمعة، 10 أغسطس 2018 01:51 م
الجيش الليبى يوضح حقيقة مطالبة روسيا بدعم رفع حظر التسليح ودعم إجراء الانتخابات العميد أحمد المسمارى المتحدث الرسمى باسم الجيش الوطنى الليبى
كتب أحمد جمعة
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نفى المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسمارى ما تتناقله وسائل إعلام مختلفة محلية وعربية ودولية حول طلب القيادة العامة بتدخل روسي فى الأزمة الليبية.
 
 
وقال المكتب الإعلامى للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية فى بيان صحفى أن المتحدث الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية طالب روسيا بالتدخل عن طريق ثلاثة مواقف وذلك عبر الامم المتحدة لرفع الحظر عن تسليح الجيش الوطني الليبي الذي تمثله القيادة العامة، ودعم مبادرة فرنسا واجراء انتخابات في ليبيا، ومناقشة ايطاليا المشبوه في تدخلها في الشأن الليبي.

 


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