"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالى، فتح تسجيل الرغبات للطلاب الناجحين فى امتحانات الشهادات الفنية (الدور الأول) العام 2018، بدءًا من الإثنين المقبل وحتى يوم الأحد 19 أغسطس.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الجمعة، أن الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام الثلاث سنوات ونظائرها والتي تضم دبلومات (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق) بنسبة 60 % فأكثر.

أما الحد الأدنى لدبلوم المدارس الثانوية الفنية لمساعدي الخدمات الصحية 75% فأكثر، ودبلوم المدارس الثانوية الفنية المتقدمة نظام الخمس سنوات ودبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها جاء بنسبة 60% فأكثر.

وجاء دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية - الصناعية - السياحة والفنادق – الخدمه الاجتماعية ) دبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي بنسبة 60% فأكثر، وبلغ الحد الأدنى لدبلوم المدارس المتقدمة (التجارية – الصناعية – الزراعية - السياحة والفنادق) نظام الخمس سنوات 75%.

فيما جاء الحد الأدنى لدبلوم السالزيان الدون بوسكو - دبلوم المجمع التكنولوجي المتكامل - مركز التكنولوجيا المتميز، 60%، ودبلوم المعاهد الفنية للتمريض ( شعبة تمريض) التابعة للجامعات 75% فأكثر.