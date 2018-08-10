"التعليم العالى" تحدد نسبة طلاب الشهادات الفنية المقبولين بالجامعات.. تعرف عليها

كتب- وائل ربيعى

حددت وزارة التعليم العالى الأعداد المقرر قبولها من حملة الشهادات الفنية بكليات الجامعات المصرية التي تقبل هذه الفئة من الطلاب بنسبة 10% فقط من إجمالي الأعداد المقرر قبولها بهذه الكليات من حملة الثانوية العامة المصرية.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن ثلثى هذه النسبة سيكون للشهادات الفنية "نظام الخمس سنوات بعد الإعدادية") ودبلوم المعاهد الفنية (نظام الثانوية + سنتان) والثلث الباقى يكون لطلاب الشهادات الفنية نظام الثلاث سنوات. ويتم تحديد الحد الأدنى للقبول وفقاً للأعداد المقرر قبولها لكل فئة من هذه الفئات.