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البيئة تكشف حقيقة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع

الجمعة، 10 أغسطس 2018 10:23 ص
البيئة تكشف حقيقة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع محميات طبيعية
كتبت هند مختار
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نفت وزارة البيئة ما تردد  عن عزم الحكومة طرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح ما بين 5 و 10 سنوات،  مُؤكدةً أنها لم تطرح 30 محمية طبيعية على القطاع الخاص، مُوضحةً أن المحميات ستكون دائماً تابعة لوزارة البيئة وفقاً للقانون حيث أن أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة يحميها الدستور والقانون، والتي لا يجوز بيعها أو الاتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال وطبقًا لما نص عليه الدستور في المادة (33).

وأوضحت الوزارة في تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء  أنها تسعى لتنظيم وتقديم الخدمات لزوار المحميات من خلال شركات متخصصة، بهدف تطوير المحميات المهملة وتحويلها لمزارات سياحية، لافتةً إلى أنه الخدمات المقدمة للجمهور ستكون تابعة لشركات متخصصة تتمثل في (عمل دورات مياه وبرجولات ولوحات إرشادية).

 

 


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وزارة البيئة

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