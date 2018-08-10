اضبط مخالفة.. غطاء غرف الصرف بإطارات السيارات فى مدينة السادات بالمنوفية

معاناة حقيقة يعيشها أهالى المنطقة الثانية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب تغطية غرف الصرف الرئيسية بالمنطقة بإطارات الكاوتش بدل من وجود عطاءات مناسبة منعًا لوقوع الأهالى بها.

ويقول محمد صبحى، من أهالى المنطقة، إن وجود الغرف بدون عطاءات تسبب فى حدوث حوادث كثيرة ويومية، بالإضافة إلى الخوف من سقوط الأطفال بها بالإضافة الى عدم تغطية تلك الغرفة تسبب فى وقوع حجارة بها ما أدى إلى انسدادها نهائيًا وغرق الشارع بأكمله فى مياه الصرف، والذى تسبب فى انتشار الحشرات والتى تتسبب فى نقل الأمراض للمواطنين، والرائحة الكريهة بسبب تلك الغرفة التى أغرقت الشارع بمياه الصرف الصحى.

وتابع: "تقدمنا أكثر من مرة بشكوى رئيس جهاز مدينة السادات، لحل تلك المشكلة وتغطية تلك الغرفة بالمنطقة ولكن دون جدوى منهم، وقام بتغطيتها بإطارات السيارات"

ومن جانبه أكد المهندس صبحى المصرى رئيس فرع الشركة بمدينة السادات، إلى أنه سيتم على الفور إرسال فريق من الصيانة لحل المشكلة نهائيا وتركيب غطاء للغرفة فى حالة التأكد من صحة الشكوى.