ارتفاع حصيلة المصابين الفرنسيين مجددًا جراء زلزال إندونيسيا إلى 20 شخصًا

باريس أ ش أ

أعلنت فرنسا، الخميس، ارتفاع عدد المصابين من رعاياها إلى 20 شخصًا بينهم حالة خطرة جراء زلزال إندونسيا الذى أوقع، وفقًا لآخر حصيلة، 319 قتيلاً و1400 مصاب بصورة بالغة.

وأوصت فرنسا مجددًا - فى بيان صادر عن وزارة الخارجية - رعاياها الراغبين فى السفر فى الأيام المقبلة إلى جزر "لومبوك" و"جيلي" بإندونيسيا إلى تأجيل سفرهم فى ظل استمرار تعرض تلك المنطقة للزلازل.

كما ناشدت مواطنيها باحترام التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية، ومتابعة المعلومات المحدثة على حساب موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لمركز الأرصاد الجوية الأندونيسى ولمركز إدارة الكوارث وكذلك بالابتعاد عن المبانى المتضررة والاتصال بانتظام بذويهم فى فرنسا لطمأنتهم.

وذكر البيان أن الفرنسيين الذين فقدوا جوازات سفرهم بسبب الزلزال سيمكنهم الحصول على تصريح مرور يسمح لهم بالعودة إلى فرنسا وذلك من خلال السفارة الفرنسية بجاكرتا أو الوكالة القنصلية لفرنسا فى مدينة دنباسار، مشيرة إلى أن رحلات الطيران المنتظمة والإضافية التى يتم تسييرها لمغادرة إندونسيا.