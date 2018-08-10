اتحاد الصناعة البريطانى يطالب بإنهاء تقليل أعداد المهاجرين بعد البريكست

لندن (أ ش أ)

طالب اتحاد الصناعة البريطانى، اليوم الجمعة، الحكومة بإنهاء استهداف تقليل أعداد المهاجرين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست).

وذكر الاتحاد فى تقرير تحت عنوان "افتح وتحكم - مقاربة جديدة للهجرة"إن الشركات تحتاج إلى سياسة هجرة جديدة، وتجنب التأشيرات لمواطنى الاتحاد الأوروبى ووضع الهجرة على مائدة المفاوضات التجارية .

وقال نائب المدير العام لاتحاد الصناعة البريطانى جوش هاردي، إن الأدلة من 129 ألف شركة فى 18 قطاعا فى القطاع أظهرت أهمية الهجرة على جميع مستويات المهارة.

ودعا إلى "استبعاد وضع حدود كبيرة لتقليل أعداد المهاجرين، لتمكين الشركات من توظيف الموظفين الذين تحتاجهم"، مضيفا "لم يعد هذا جدلا نظريا.. إنه عن مستقبل أمتنا.. لا يجب تقديم الانفتاح والسيطرة على الهجرة على أنهما متعارضان".

وتابع "ضمان أن جميع الذين يأتون إلى المملكة المتحدة يساهمون فى استخدام عوائد الهجرة لدعم الخدمات العامة سيضيف إلى ثقة الجمهور".

ويعتبر وضع حد للهجرة إحدى الأهداف الرئيسية لحزب المحافظين الحاكم، الذى يسعى لإرضاء الجناح اليمينى بتقليل الهجرات إلى المملكة المتحدة سنويا إلى أقل من 100 ألف شخص، وهو الهدف الذى حققت منه الحكومة جزءا كبيرا خلال الفترة الماضية.