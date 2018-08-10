video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:49 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم أوروبا تهبط مع تضرر البنوك من الاضطرابات المالية فى تركيا

الجمعة، 10 أغسطس 2018 07:08 م
أسهم أوروبا تهبط مع تضرر البنوك من الاضطرابات المالية فى تركيا الليرة التركية - أردوغان
رويترز
إضافة تعليق

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة وسط هزة عنيفة في السوق أثارها هبوط حاد لليرة التركية، ومع تضرر بنوك كبرى في أوروبا من مخاوف تتعلق بانكشافها على تركيا.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبى منخفضا 1.1 بالمئة، منهيا الأسبوع على خسارة قدرها 0.9 بالمئة، مع قلق المستثمرين بشأن التداعيات السياسية والاقتصادية للأزمة التركية.

وهوت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة جديدة مع استمرار نزاع يزداد اتساعا بين أنقرة وواشنطن، بعد أن عاد وفد تركي من محادثات في واشنطن بدون حلول فيما يبدو.

وقال محللون إن الأسهم الأوروبية تضررت أيضا من العقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا والتي أثارت قلقا بشأن تأثيرها على الاقتصاد الألماني.

وأغلق المؤشر داكس الألماني منخفضا اثنين بالمئة في حين جاء مؤشر الأسهم الإيطالية في مقدمة الخاسرين بين المؤشرات الرئيسية في أوروبا مع هبوطه 2.5 بالمئة إلى أدنى مستوى منذ يوليو تموز من العام الماضي.

وجاءت البنوك بين أكبر القطاعات الخاسرة في جلسة اليوم بعد أن قالت صحيفة فايننشال تايمز إن البنك المركزي الأوروبي قلق من انكشاف بعض من أكبر البنوك في منطقة اليورو على تركيا في ضوء هبوط عملتها.

وهبطت أسهم بنوك بي.إن.بي باريبا الفرنسي ويوني كريديت الإيطالي وبي.بي.في.إيه الإسباني 3.0 بالمئة و4.7 بالمئة و5.1 بالمئة على الترتيب.

وكان قطاع التكنولوجيا خاسراً كبيراً آخر وأغلق مؤشره منخفضا 1.5 بالمئة. وتصدرت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية الهبوط بعد أن أعلنت شركة مايكروتشيب الأمريكية، عملاق صناعة أشباه الموصلات، نتائج مخيبة للآمال.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بعد انخفاضها لأعلى درجة فى عهد أردوغان.. اعرف تاريخ وسبب تسمية الليرة التركية

الليرة التركية

هبوط

اردوغان

تركيا

اخبار

اوروبا

اقتصاد




لا تفوتك
وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

وزير داخلية إيطاليا يصدم"الجزيرة":لا يمكن إلغاء العلاقات مع مصر ونثق بـ"السيسى"

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

"التعليم العالى" تعلن مواعيد تنسيق طلاب الدبلومات الفنية

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

اتحاد الكرة يستقر على أسماء معاونى أجيرى المصريين وينتظر "كلمة" الخواجة.. هانى رمزى يقترب من منصب "المساعد" بعد استبعاد ميدو..أبو ريدة يدعم استمرار أحمد ناجى مدربا لحراس المرمى ويرفض الحضرى

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

ننشر خريطة أضاحى العيد بـ13 محافظة.. "الزراعة" تطرح 2919 عجلا بلديا و856 رأس أغنام بسعر مخفض وموحد.. و"أبوستيت" يؤكد البيع للمواطنين مباشرة دون تدخل التجار.. وبطاقة الرقم القومى لمنع التلاعب بالأسعار

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

الحكومة: لا زيادة برسوم جمع القمامة من المنازل فى الوقت الحالى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

شاهد ماذا وجدوا بقاع بحر أرال بأوزبكستان بعد جفافه وتحوله إلى مزار سياحى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة