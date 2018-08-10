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أسعار العملات اليوم الجمعة 10-8-2018 واستقرار سعر الدولار

الجمعة، 10 أغسطس 2018 12:13 م
أسعار العملات اليوم الجمعة 10-8-2018 واستقرار سعر الدولار الدولار - ارشيفية
كتبت- هبة حسام
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استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 10-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وسعر الدينار الكويتى،  وسعر اليورو والجنيه الاسترلينى.
 
وننشر أسعار العملات بمختلف البنوك العاملة فى مصر، والتى جاءت كالتالى:
 
 
 
 
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.80 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 

 

17.78 جنيه للشراء
17.88 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك مصر 

 

17.78  جنيه للشراء
17.88  جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك القاهرة 

 

17.83 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 

 

17.83 جنيه للشراء
17.93 جنيه للبيع
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

17.82  جنيه للشراء
17.92  جنيه للبيع
 
 
سعر اليورو الأوروبى اليوم
 
 بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه 20.62 جنيه للشراء، و 20.77 جنيه للبيع. 
 

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

 

 
 بلغ سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى 22.85 جنيه للشراء، و 23.04 جنيه للبيع. 
 
 
سعر الريال السعودى اليوم
 
سجل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، الريال 4.74 جنيه للشراء، و4.76 جنيه للبيع. 
 

سعر الدينار الكويتى اليوم

 

 
 
 سجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى58.69 جنيه للشراء، 59.03 جنيه للبيع.
 

 


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