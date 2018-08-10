أسعار العملات اليوم الجمعة 10-8-2018 واستقرار سعر الدولار

كتبت- هبة حسام

استقرت أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى، اليوم الجمعة الموافق 10-8-2018، على نفس الأسعار المسجلة بختام تعاملات أمس الخميس، حيث استقرت أسعار الدولار والريال السعودى، وسعر الدينار الكويتى، وسعر اليورو والجنيه الاسترلينى.