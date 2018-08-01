وكيل أوقاف الإسكندرية يلتقى طلاب مدرسة المسجد الجامع فى النشاط الصيفى

التقى الشيخ محمد العجمى وكيل أوقاف الإسكندرية بطلاب مدرسة "المسجد الجامع" بمسجد رمضان شحاتة بمنطقة المنشية والذى يشارك فيه أكثر من 300 طالب، بحضورر الشيخ عادل الزهيرى إمام المسجد وعدد من القيادات المديرية.

وقال العجمي: "إن مدرسة المسجد الجامع تهدف إلى ترسيخ روح الانتماء للوطن فى التلاميذ والطلاب من الشباب والنشأ وتحصينهم فى مواجهة الفكر المتطرف وتبصير صورة الإسلام وسماحته وعدالته دون غلو أو تشدد؛ تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف".

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن مشروع مدرسة المسجد الجامع يحظى باهتمام بالغ من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حتى تتحقق تلك الطفرة المأمولة دعويا وثقافيًا وفكريا ويشعر بها أبناء مصر الأوفياء.

وخلال لقائه بالطلاب داخل مسجد رمضان شحاته بمنطقة المنشية، كافأ الطالبة حورية عباس ابراهيم لقراءتها القرآن الكريم خلال الحفل، وقام بإهدائها 100 جنيه كتحفيز لها على حفظها للقرآن الكريم.