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وزير الرى: مراجعة موقف وتحديث الدراسات المتكاملة للخزانات الجوفية بالأحواض

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:21 م
وزير الرى: مراجعة موقف وتحديث الدراسات المتكاملة للخزانات الجوفية بالأحواض الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار
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أعلن الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، أنه قد تم الاتفاق على ضرورة التعاون والتكامل بين جامعتى القاهرة و"اخن "الألمانية والمركز القومى لبحوث المياه باعتبارهم ثلاث جهات بحثيه لعمل تطوير شامل فى مجال بحوث المياه والتدريب للباحثين بالمركز لمواكبة التطور العلمى على المستوى الدولى، وبالتأكيد على ريادة مصر فى مجال البحوث على المستوى الإقليمى.

 

وأضاف عبد العاطى، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أنه تمت مراجعة موقف وتحديث الدراسات المتكاملة للخزانات الجوفية فى كل الأحواض فى مصر ومراحل تقدم هذه الدراسات والتى تنفذها هندسة القاهرة بالتعاون مع المركز والوزارة.

 

جاء ذلك عقب اجتماعه مع عدد من الخبراء الدوليين فى مجال المياه وبحضور كلا من الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومى لبحوث المياه، والدكتور هانى سويلم الخبير الدولى للمياه بجامعة اخن الألمانية، والدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بهندسة القاهرة، والدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بالوزارة.

 

من جانبها أوضحت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، إن الاجتماع تناول مناقشة الإعدادات الخاصة بأسبوع القاهرة الأول للمياه وخاصة الجلسات الفنيه والخبرات العلمية المشاركه فيها،وكذلك المتحدثين من الخبراء الدوليين العاملين فى المنظمات،والمعاهد الفنية المتخصصة، من خلال الخمس محاور الرئيسة للأسبوع، وهى ادارة المياه من اجل التنمية المستدامة، والتغيرات المناخية والبيئية، بالإضافة إلى محور التحديات والفرص فى مجالات خدمه الصرف الصحى والصحة، وكذلك دور العلوم والتكنولوجيا فى إدارة المياه، حوكمة المياه العابرة للحدود ومشاركه المنافع.

 

وأشارت سيد، إلى وجود إقبال كبير على المشاركة فى فعاليات الأسبوع من الجامعات المصرية والأجنبية والمعاهد الدولية المتخصصة فى مجال البحوث العلمية المتعلقة بالمياه،موضحة انه قد تم التنسيق مع الجامعات المصرية والدولية لاستقبال الأوراق العلميه التى سوف تناقش خلال فعاليات الأسبوع حيث تم تقدم نحو 106 ورقات بحثية حتى الآن لطرحها خلال الأسبوع، وأن هناك لجنة علمية من الخبراء والمحكمين تقوم حاليا بتلقى الأوراق البحثية باعتبارها المسئولة عن الاختيار بين الأوراق البحثية المقدمة.


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