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وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول اكتشاف معهد علوم البحار لبقعة زيتية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 01:32 م
وزير التعليم العالى يستعرض تقريرا حول اكتشاف معهد علوم البحار لبقعة زيتية البقعة الزيتية فى البحر الأحمر
كتب وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا من الدكتورة سوزان خليف، رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد حول اكتشاف المعهد لبقعة زيتية على شاطئ فرع المعهد لخليجي السويس والعقبة.

وأشار التقرير إلى تلقى الدكتورة سوزان خليف بلاغاً صباح اليوم الأربعاء من الدكتورة منال صبرة، مدير فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة يفيد بوجود بقعة زيتية على شاطئ فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة تمتد على الشاطئ بطول 1 كم وعرض من 2  إلى 3 متر عبارة عن زيت ثقيل وكثيف.

وأضاف التقرير أن المعهد قام بإبلاغ كل من: جهاز شئون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة، وجاري الآن البحث والتحقق من المصدر، كما قامت الدكتورة سوزان خليف بإصدار تعليماتها لكل من: لجنة الطوارئ والأزمات بالمعهد، ومدير فرع المعهد لخليجى السويس والعقبة بمعاينة الموقع للوقوف على الأسباب ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة وإيجاد الحلول بأسرع وقت.

البقعة الزيتية (1)
البقعة الزيتية 

 

البقعة الزيتية (2)
البقعة الزيتية 

 

البقعة الزيتية (3)
البقعة الزيتية 

 

البقعة الزيتية (4)
البقعة الزيتية 

 

البقعة الزيتية (5)
البقعة الزيتية 

 

 

 


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بقعة زيتية

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