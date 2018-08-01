وزارة التخطيط تكشف معدلات نمو الاقتصاد فى العام المالى 2017 ـ 2018

كتب مصطفى عبد التواب

نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها عبر فيس بوك رسما بيانيا يوضح مُؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى وذلك خلال العام المالى 2017/2018 والربع الرابع من العام ذاته.

وارتفع معدل النمو الاقتصادى للعام المالى 2017/2018 ليبلغ 5.3% وذلك مقارنة بـ 4.2% فى عام 2016/2017 ليحقق الاقتصاد المصرى بذلك أعلى معدل نمو سنوى له منذ عشر سنوات.



مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى

كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى للربع الرابع من العام المالى 2017/2018 ليسجل 5.4% مقارنة بـ 5% فى الربع ذاته من العام المالى 2016/2017 ليحقق بذلك الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ ثمان سنوات.



رسم توضيحى لمؤشرات النمو

وكشف الرسم البيانى أيضا أن الاستثمار وصافى الصادرات شكلا 76% من النمو عن الربع الرابع من العام المالى المنتهى 2017/2018 ونسبة 74% عن العام المالى ذاته.