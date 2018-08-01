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وزارة التخطيط تكشف معدلات نمو الاقتصاد فى العام المالى 2017 ـ 2018

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:35 ص
وزارة التخطيط تكشف معدلات نمو الاقتصاد فى العام المالى 2017 ـ 2018 هالة السعيد وزيرة التخطيط
كتب مصطفى عبد التواب
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نشرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على صفحتها عبر فيس بوك رسما بيانيا يوضح مُؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى وذلك خلال العام المالى 2017/2018 والربع الرابع من العام ذاته.

 

وارتفع معدل النمو الاقتصادى للعام المالى 2017/2018 ليبلغ 5.3% وذلك مقارنة بـ 4.2% فى عام 2016/2017 ليحقق الاقتصاد المصرى بذلك أعلى معدل نمو سنوى له منذ عشر سنوات.

 

مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى
مؤشرات نمو الاقتصاد المصرى

 

كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى للربع الرابع من العام المالى 2017/2018 ليسجل 5.4% مقارنة بـ 5% فى الربع ذاته من العام المالى 2016/2017 ليحقق بذلك الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ ثمان سنوات.

 

رسم توضيحى لمؤشرات النمو
رسم توضيحى لمؤشرات النمو

 

وكشف الرسم البيانى أيضا أن الاستثمار وصافى الصادرات شكلا 76% من النمو عن الربع الرابع من العام المالى المنتهى 2017/2018 ونسبة 74% عن العام المالى ذاته.


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