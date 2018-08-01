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وزارة الإسكان: لا صحة لاختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى بمحافظة المنيا

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:58 ص
وزارة الإسكان: لا صحة لاختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحى بمحافظة المنيا مركز معلومات مجلس الوزراء
كتبت هند مختار
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قال مركز معلومات مجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تُفيد باختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي بمحافظة المنيا، تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التى نفت تلك الأنباء تماماً.

 

وأكدت وزارة الإسكان سلامة وأمان مياه الشرب وصلاحيتها للاستخدام وعدم حدوث أى اختلاط لمياه الشرب بمياه الصرف الصحي بمحافظة المنيا، موضحة أنه فور تردد تلك الأنباء قامت بتشكيل لجنة مكونة من شركة مياه الشرب ومديرية الصحة للتحقق من صحة تلك الواقعة، وتم أخذ عينات من مياه الشرب لتحليلها بمعامل الصحة ومعامل شركة المياه، مشيرةً إلى أن نتائج العينات أثبتت مطابقة المياه للمعايير الصحية الآمنة وعدم وجود أى شوائب بالمياه.

 

وأوضحت الوزارة أنه لا يمكن عملياً اختلاط مياه الشرب الموجودة داخل شبكة مغلقة تحت ضغط كبير، وعلى عمق قليل بمياه الصرف الصحى الموجودة داخل شبكة انحدار بالجاذبية، وعلى أعماق أكبر من شبكات مياه الشرب، وبدون أى ضغوط.


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