ننشر تقرير الطب الشرعى بجريمة قتل طفلة بسبب كسر شاشة تليفزيون بالسيدة زينب

كتب أحمد إسماعيل

حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لتقرير الطب الشرعى، الخاص بالطفلة ملك رمضان نبوى 8 سنوات، والتى قتلها زوج والدتها وتخلص من جثتها بمساعدة والدتها داخل جوال فى بئر، حيث انتهى بوجود إصابات حيوية حديثة باستخدام أداة صلبة.

كما كشف تقرير الطب الشرعى عدم تعرض المجنى عليها لأى حالات اعتداء جنسى، كما ورد تقرير المعمل الكيميائى الذى أفاد بخلو الجسم من آثار مخدر الهيروين والترامادول، وانتهى التقرير إلى أن سبب الوفاة هو إصابة بالرأس نتيجة تعرضها للضرب بجسم صلب، وما أحدثته من نزيف بالمخ وتوقف المراكز الحيوية وحدوث الوفاة.

وتسلمت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار مصطفى بركات وإشراف المستشار أحمد عز الدين عبد الشافى المحامى العام الأول للنيابات، فى وقت سابق، تقرير الطب الشرعى فى واقعة قتل ربة منزل وزوجها "مسجل خطر"، الطفلة ملك "8 سنوات" وإلقاء جثتها داخل جوال فى بئر حتى تتحلل الجثة، وذلك لتسبب الطفلة فى كسر شاشة تليفزيون.



التقرير ينفى تعاطى المخدر

اعترفات الأم القاتلة

وأدلت منى قرنى 28 سنة المتهمة بقتل طفلتها "ملك" 8 سنوات بمساعدة زوجها عمرو مسجل خطر مخدرات، باعترافات تفصيلية أمام فهد مجدى وكيل نيابة حوادث جنوب القاهرة ، وأقرت المتهمة أن زوجها الرابع وابن عمها عمرو. م. ق" 31 سنة، عاطل، مسجل خطر تحت رقم 19781 فئة "ج" مصر القديمة، اعتاد على الاعتداء على أطفالها من زوجها الأول، وأنهما قبل الحادث بيوم كانوا خارج المنزل لشراء بعض الأشياء، وعقب عودتهم فوجئوا بكسر شاشة التلفزيون على يد ملك وشقيقها الأصغر.



التقرير

وتابعت الأم المتهمة، أن زوجها اعتدى بالضرب على أطفالها مستخدما خرطوم الغاز وعصى خشبية، بشكل وحشى، وفى الصباح وأثناء إيقاظ الضحية للذهاب إلى المدرسة فوجئت بوجود رغاوى بيضاء تخرج من فمها وشفاة زرقاء وجسدها بارد ولا تتنفس، فاتصلت بزوجها الذى حضر على الفور واكتشفا وفاة ملك.



الضحية

وأردفت المتهمة قائلة: "أمام هذه المصيبة أجبرنى زوجى على التخلص من جثة ملك بإلقاءها فى البحيرة حتى تشوه المياه معالم الجثة، ووضع حجر كبير معها لإخفاء معالم الجريمة، وهددنى بأنه سوف يتهمنى بقتلها أمام الشرطة، إذا اعترفت بالحقيقة".

وأضافت الزوجة قائلة: "حررت محضرا بغياب الضحية، لإبعاد الشبهة عنا، وتم الاتفاق مع زوجى فى حالة ظهور الجثة وسؤالنا أن نقر بأنها تناولت الأقراص المخدرة".



تقرير الطب الشرعى فى جريمة قتل الطفلة ملك بسبب كسر شاشة تليفزيون



تقرير الطب الشرعى

ومن جانبه، أنكر زوج الأم المتهم بقتل الطفلة ملك، أقوال زوجته، مؤكدًا على أن الطفلة تناولت بعض أقراص المخدر التى يتعاطها، أثناء غيابه، وأن واقعة الشاشة منذ أكثر من شهر، وأن أم الضحية على علاقة بشخص آخر، وأقرت بهذه الأقوال بهدف حبسه وإرغامه على تطليقها لتتزوج من هذا الشخص، كاشفا عن أنه الزوج الرابع لوالدة الضحية، واختتم المتهم حديثه أمام النيابة، قائلا: "البنت ماتت من الأقراص المخدرة ولو كلامى طلع غلط إعدمونى".



جانب من تقرير الطب الشرعى

شقيق الضحية يشارك فى الجريمة

واستمعت النيابة لشقيق الضحية نبوى 6 سنوات والذى كشف عن تفاصيل مثيرة، مؤكدًا على أن عمرو دائم الاعتداء على الأطفال بالضرب المبرح، وأنه يوم الواقعة أجبره على شراء جوال لوضع الجثة به، كما شارك فى إلقاء الجثة بالبحيرة بعدما نقلوها بتوك توك ملك عمرو يستخدمه فى ترويج الأقراص المخدرة على عملائه.



صورة من تقرير الطب الشرعى

فيما جددت غرفة المشورة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، حبس ربة منزل وزوجها "مسجل خطر"، 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بقتل الطفلة "ملك" 8 سنوات من زوجها الأول، وإلقاء جثتها داخل جوال فى بئر حتى تتحلل الجثة، بسبب كسرها شاشة تليفزيون.



نص التقرير

وطلب الدكتور محمد صابر عبد الحكيم وهانى فضل الله، دفاع المتهمين الانضمام إلى النيابة، لحين ورود تقارير الطب الشرعى، لبيان سبب الوفاة، وقدما فاتورة شراء جهاز تليفزيون جديد، مؤكدين على أن واقعة الاعتداء على الضحية بسبب كسر شاشة التلفزيون قديمة منذ أكثر من شهر.

وتلقى رجال مباحث قسم شرطة الخليفة بلاغا من الأهالى يفيد العثور على جثة طفلة فى العقد الأول عمرها "8 سنوات"، مقيدة اليدين والقدمين داخل جوال بداخله حجر كبير، بجوار البحيرة الكبريتية بمدينة الفسطاط.

وبالفحص والتحرى تبين أن والدة الضحية وزوجها وراء الجريمة، تم إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، واتهمت أم الضحية زوجها بقتل الطفلة، بعد الاعتداء عليها بالضرب المبرح بسبب كسر شاشة التلفزيون مما أسفر عن وفاتها، حيث قاما بوضعها داخل جوال به حجر كبير وتقيدها وإلقائها بالنيل لإخفاء معالم الجريمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.