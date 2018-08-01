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نقيب الزراعيين: السيارة الواحدة تحتاج إلى 12 شجرة لامتصاص ملوثاتها

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:00 ص
نقيب الزراعيين: السيارة الواحدة تحتاج إلى 12 شجرة لامتصاص ملوثاتها الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن كل سيارة تحتاج إلى 12 شجرة لامتصاص ملوثاتها، التى تطلقها فى الهواء، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين لحث أصحاب معارض السيارات بالتبرع بثمن 12 شجرة عن كل سيارة لديهم، وذلك فى إطار حملة زراعة مليون شجرة مثمرة على مستوى المحافظات تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد خليفة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملة سيصاحبها حملات لنظافة الشوارع، وذلك لتحسين شكل المناطق الشعبية، وتوفير غذاء مفيد للأطفال، وزرع متوسط من 270 ألف شجرة مثمرة ثانوية إلى 54 مليون شجرة خلال 3 أعوام.

 

 


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