نائب محافظ القاهرة يتفقد المنزل المنهار بروض الفرج

كتب سيد الخلفاوى

تفقد منذ قليل اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة، للمنطقتين الغربية والشمالية واللواء وليد عبد الحميد، رئيس حى روض الفرج، منزل شارع ابن قرانى المنهار بحى روض الفرج، كان برفقتهم مأمور قسم روض الفرج، واللواء سعيد عبد العال، مدير قطاعات شمال.

وأكد نائب المحافظ أن العقار المنهار كانت تسكنه أسرة واحدة فقط بالطابق الثانى، وعندما شعروا باهتزاز العقار غادرو فورا، مشيرا إلى أنه لم تحدث أى إصابات.

ووجه نائب المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة بتوفير أماكن إيواء للأسرة التى كانت تسكن المنزل.

كان حى روض الفرج، شهد منذ قليل، انهيار منزل مكون من 4 أدوار، دون حدوث إصابات، بشارع ابن قرانى، المتفرع من شارع ابن الرشيد، وهرعت قوات الحماية المدنية على الفور والشرطة المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار، لمنع المرور بجواره، كما أغلقت الشرطة الشارع أمام حركة المرور.