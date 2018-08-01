نائب محافظ القاهرة: عقار روض الفرج المنهار صدر له قرار هدم منذ سنة

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، أن عقار روض الفرج المنهار صدر له قرار هدم دورين لتخفيف الاحمال وتنكيس العقار وذلك منذ سنة، خاصة أنه من العقارات القديمة ذات الحوائط الحاملة.

وأضاف نائب محافظ القاهرة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، خلال تواجده بمكان الانهيار، أن مالك العقار حكم عليه بسنة حبس وغرامة لعدم تنفيذه قرار الهدم والتنكيس مما تسبب فى تعريض حياه السكان للخطورة، وذلك بعد تحرير الحى محاضر ضده.

وأكد عبد التواب أن المحافظة ستوفر وحدات بديلة للأسر المتضررة بعد انتهاء القسم من الحصر .

كان حى روض الفرج، شهد اليوم، انهيار منزل مكون من 4 أدوار، دون حدوث إصابات، وذلك بشارع ابن قرانى المتفرع من شارع ابن الرشيد، وهرعت قوات الحماية المدنية على الفور والشرطة المدنية، وتم فرض كردون أمنى حول المنزل المنهار، لمنع المرور بجواره، كما أغلقت الشرطة الشارع أمام حركة المرور.