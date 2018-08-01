نائب رئيس جامعة الأزهر: لدينا 52 مركزا بحثيا ووحدة ذات طابع خاص

كتب لؤى على

أعلن الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، أن جامعة الأزهر لديها 52 مركزا بحثيا ووحدة ذات طابع خاص لخدمة المجتمع.

وأوضح سلمان - على هامش توقيع بروتوكول تعاون لريادة الأعمال بين جامعة الازهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى وجامعة النيل برئاسة الدكتور طارق خليل -أن مركز أبحاث الخلايا الجذعية في جامعة الأزهر يعد من المراكز الرائدة على المستوى الأفريقي فضلا عن المركز الدولى للدراسات السكانية وهو واجهة مهمة لجامعة الأزهر على المستوى الدولى وغيرها من المراكز المهمة.

وكشف عن أن جامعة الأزهر سيكون لها حضورا في معرض "القاهرة تبتكر" فى نوفمبر القادم، لافتا إلى أن جامعة الأزهر احتلت المركز الأول في نشر المجلات العلمية فى بنك المعرفة حيث تم رفع 22 مجلة علمية مختلفة وجارى رفع المزيد من المجلات والأبحاث العلمية، مشيرا إلى أن مكتب "التايكو" بجامعة الأزهر قد حقق إنجازات غير مسبوقة.