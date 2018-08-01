مكتب التنسيق: 12 ألف طالب تقدموا لتنسيق الشهادات المعادلة حتى الآن

وائل ربيعى

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على التنسيق، أن 12 ألف طالب وطالبة من الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، سحبوا ملفات القبول بالجامعات الحكومية.

وأضاف عطا لـ"اليوم السابع"، أن صرف وقبول أوراق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، بدأ يوم الثلاثاء الماضى ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، بالمكتب الرئيسى بالقاهرة وفرعيه بالإسكندرية وأسيوط، مطالبا بالحفاظ على كود الدخول والرقم السرى، حيث يمثل هذان الرقمان ضمان سرية البيانات الخاصة بالطالب ويضمن عدم السماح لأى شخص بتعديل رغباته.

وأكد رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمشرف العام على التنسيق، أنه من حق الطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته، فى أى وقت يشاء حتى انتهاء مواعيد التسجيل، علمًا بأنه يتم ترشيح الطالب وفقًا لآخر تعديل سجله الطالب، مشيرا إلى ضرورة أن يتقدم الطالب بالمستند الذى يفيد الإقامة الشرعية (قانونية وفعلية) للطالب وولى أمره من البلد الحاصل منها على الشهادة الثانوية خارج جمهورية مصر العربية، خلال مدة الدراسة التى تمنح الشهادة الثانوية على أساسها ويحسب منها المجموع الاعتبارى لدرجات الطالب، من خلال تقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافى المصرى أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة، أو جواز سفر، موضحًا به تواريخ الدخول والخروج خلال فترة الدراسة، بالإضافة لشهادة تحركات موضحًا بها تواريخ الدخول والخروج.