مصر للطيران تنظم رحلتين ترانزيت لنقل حجاج من مالى وبانكوك للسعودية

نظمت اليوم الأربعاء، شركة مصر للطيران رحلتين ترانزيت لنقل حجاج بدولة مالي وبانكوك إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج.
وأكدت مصادر بشركة مصر للطيران، أن الشركة سيرت اليوم الأربعاء، رحلتين رقم 695 لنقل 268 حاجا من مالي، بالإضافة إلي تسيير رحلة أخري برقم 671 لنقل 140 حاجا من بانكوك، وذلك ضمن دور الشركة الريادي لخدمة القاهرة الإفريقية.
ومن المقرر أن تسير الشركة اليوم الأربعاء أيضا 9 رحلات جوية من مطار القاهرة الدولي إلى جدة والمدينة المنورة لنقل 1550 حاجاً و 3 رحلات جوية من مطار برج العرب لنقل 570 حاجاً من حجاج قرعة البحيرة والغربية والإسكندرية وشمال وجنوب سيناء وبعثة الداخلية ووزارة الصحة وتضامن بعثة المؤسسة.
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