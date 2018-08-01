مصرع شاب وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم بطريق بلبيس - القاهرة

الشرقية- فتحية الديب

لقى شاب مصرعه وأصيب 3 آخرين فى حادث تصادم اليوم الأربعاء، بطريق بلبيس – القاهرة بين دراجتين بخاريتين، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء عبد الله خليفة مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس القاهرة أمام أبوسمران، بين دراجتين بخاريتين بسبب التخطى الخاطئ لكل منهما، وأسفر الحادث عن مصرع " ك ع ش" 18 سنة عامل، وإصابة 3 آخرين، وتم إخطار النيابة العامة التى صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية، وطلبت تحريات المباحث.