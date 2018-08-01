video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 12:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مد أجل الحكم على المتهمين فى قضية فساد مواسير المياه لـ3 سبتمبر

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 11:36 ص
مد أجل الحكم على المتهمين فى قضية فساد مواسير المياه لـ3 سبتمبر محكمة -أرشيفية
كتب عامر مصطفى
إضافة تعليق
قررت اليوم الأربعاء، الدائرة 22 جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة العباسية، مد أجل حكمها على المتهمين فى قضية مواسير المياه، والمتهم فيها 4 أشخاص بالفساد والتربح، لجلسة 3 سبتمبر المقبل.
 
وتضم قائمة المتهمين فى القضية رقم 468 حصر أموال عامة عليا لسنة 2016 المقيدة برقم 54 لسنة 2016، "محمود ع"، أستاذ بجامعة عين شمس، و"السيد ا"، رئيس مجلس إدارة شركة، و"أحمد ع" رئيس مجلس إدارة شركة، وسعد ح، رئيس مجلس إدارة شركة للأنابيب.
 
وكشفت التحقيقات تورط المتهمين فى ارتكاب جرائم التربح والإضرار الجسيم بالمال العام، واستخدام مواسير غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات، نتج عنها انقطاع المياه على مدار السنوات الماضية فى التجمع الخامس والقاهرة الجديدة.
 
كانت هيئة الرقابة الإدارية، ضبطت أصحاب شركات خاصة واستشاريين فى أعمال إسناد وتوريد، واستلام مواسير مياه غير مطابقة للمواصفات بمشروع خط المياه الرئيسى بمنطقة القاهرة الجديدة، والمسندة خلال عام 2007، مما ترتب عليه تحميل الدولة أضرارا مادية بلغت حوالى 3 مليارات جنيه، بالإضافة إلى تعطيل الاستفادة من المشروع وتعريض حياة المواطنين للخطر.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليوم.. محكمة جنايات شمال القاهرة تصدر حكمها فى قضية مواسير المياه

مواسير المياه

فساد مواسير المياه

الرقابة الإدارية

قضية مواسير المياه

تعريض حياة المواطنين

اخبار الخوادث اخبار مصر

أخبار الحوادث اليوم

أخبار الداخلية

مجلس محلى القاهرة




لا تفوتك
الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

الخارجية تتواصل مع السلطات الإيطالية بشأن ملابسات وفاة مواطن مصرى بأحد سجونها

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. تسجيل لصحفى بـ" الجزيرة " يكشف دور " اليافعى " فى توجيه القناة ضد مصر

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

فيديو.. إرهابيو حسم يعترفون: استهدفنا ضابط الأمن الوطنى.. حاولنا قتل الدكتور على جمعة واغتلنا رجال الشرطة أمام مسجد السلام بالهرم.. وتلقينا تكليفات برصد مزيد من الأهداف الحيوية لتنفيذ أعمال تخريبية لاحقًا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

سجون أردوغان مقابر جماعية للمعارضة.. وفاة مواطن تركى داخل زنزانته بعد القبض عليه بموجب قانون "الطوارئ".. السلطات تعرقل تسليم الجثمان لأسرته.. وحراس الرئيس التركى يعتدون على معارضيه بجنوب إفريقيا

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

فيفا عن تحقيق محمد صلاح أمنية طفل سورى: أخلاق معتادة من نجم عالمى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة