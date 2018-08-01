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محافظ جنوب سيناء يأمر بحل مشاكل قرية الوادي

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 07:41 م
محافظ جنوب سيناء يأمر بحل مشاكل قرية الوادي جانب من الزيارة
جنوب سيناء - فايزة مرسال
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قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء نادر عشماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي، المستشار الإعلامي لمحافظ جنوب سيناء، وفوزي همام، رئيس مدينة طور سيناء، والقيادات الأمنية والتنفيذية بزيارة الي قرية الوادي بطور سيناء.

وكان المحافظ قد قام بزيارة خلال شهر يوليو 2018  حيث استعرض مشكلاتهم ووعد بزيارتهم وحلها على أرض الواقع حيث التقي باهالي الوادي حلا لمشكلاتهم وتوفير الدقيق اللازم واعادة تشغيل المخبز الخاص بقرية الوادي.

وطالب المحافظ الأهالي بسرعة التقدم لشركة المياه والصرف الصحي لتوصيل الوصلات اللازمة للصرف الصحي،وأعطي مهلة حتى منتصف شهر أغطسطس الحالي لوصول المياه للقرية وحل مشكلة التنقلات لأهالي وأبناء القرية بتخصيص 2 ميكروباص للعمل من والي القرية طبقا لتوقيتات محددة.

وأمر المحافظ بتوفير سيارة بريد متنقله للتسهيل على اهالي القرية في صرف المعاشات لحين الانتهاء من مكتب البريد بمنطقة المروة بالطور الجديدة لخدمة اهالي المروة والوادي.

كما أعلن المحافظ عن توفير العلامات الفسفورية التي ستضع حول رقبة الجمال لتظهر ليلا حتي لا تتسب في الحوادث حيث قامت المحافظة بتوفير 100 علامة فوسفورية بالمجان كمرحلة أولي، مناشدا مالكي الجمال بسرعة التقدم لصرف هذه العلامات لتلافي الحوادث بالطرق السريعة، محذرا اه سيتم التحفظ على اي جمل يسير بدون هذه العلامات .

 

 

 


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