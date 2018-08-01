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محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان فرع بورسعيد أول

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 03:59 م
محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قضايا الدولة يفتتحان فرع بورسعيد أول جانب من اللقاء
بورسعيد – محمد فرج
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افتتح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والمستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة فرع بورسعيد أول وذلك بحضور المجلس الأعلى للهيئة ورؤساء القطاعات ومستشارى فرع بورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بالتعاون بين هيئة قضايا الدولة والمحافظة فى عدد من الملفات المهمة والموضوعات الحيوية فى المجالات التى تكون الهيئة طرفًا مختصًا بالبت فيها وسرعة انجازها والدفع بالجهود التنفيذية والتنموية.

ومن جانبه، أعرب المحافظ عن فخره بتواجدة بين رجال قضاء مصر الشامخ العظيم، مؤكدا أن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانونى للمحافظة فى الدفاع عن حقوق الدولة.

وقدم محافظ بورسعيد درع المحافظة إلى السيد المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة تقديرا له، كما قدم المستشار حسين عبده درع الهيئة الىاللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.


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