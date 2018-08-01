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محافظ بنى سويف يشكل لجنة تفتيش على إدارة نادى بنى سويف

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 02:11 م
محافظ بنى سويف يشكل لجنة تفتيش على إدارة نادى بنى سويف المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف
بنى سويف أ ش أ
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قرر المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، تشكيل لجنة تفتيش عليا لفحص الشكوى المقدمة للنيابة الإدارية ببنى سويف، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب من على جابر عضو مجلس إدارة نادى بنى سويف ضد مجلس الإدارة، على أن تضم اللجنة فى عضويتها عضوا من التفتيش المالى وآخر من إدارة الهيئات بمديرية الشباب.

 

وصرح مصطفى إبراهيم وكيل مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بأن الخلافات كانت قد تصاعدت بين 7 من أعضاء المجلس يترأسهم على سليم رئيس المجلس وأحمد عاطف نائب الرئيس وباهر الزعيرى أمين الصندوق والأعضاء احمد سيف وأحمد الزعيرى والدكتورة ايمان ابو عوف ومحمد الواضح وبين الثلاثة الآخرين بالمجلس على جابر ومصطفى شعبان ومحمد عبد اللطيف، وتجاوزت الخلافات لتطول جبهة السبعة من جانب قيادات مديرية الشباب والرياضة.

 

وقامت الجهة الإدارية متمثلة فى مديرية الشباب بعد شكوى من الأعضاء الثلاثة بفحص مخالفات المجلس ولكن تم اتهامها بعدم الحياد، ما دفع المديرية لسحب موظفيها المعارين للعمل بالنادى .. فتقدم على جابر عضو المجلس بشكاوى للنيابة الادارية ضد جبهة السبعة بدعوى وجود مخالفات مالية وادارية كشف عنها تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن شهرى مايو ويونيو الماضيين علاوة على تقرير صادر من مديرية الشباب يؤكد العديد من المخالفات خلال مدة المجلس التى لا تتعدى ستة أشهر.

 


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