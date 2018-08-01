video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 01 أغسطس 2018 10:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الوادي الجديد : دراسة صرف حوافز مالية للمدرسين بالمناطق النائية

الأربعاء، 01 أغسطس 2018 08:49 م
محافظ الوادي الجديد : دراسة صرف حوافز مالية للمدرسين بالمناطق النائية محافظ الوادى الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،بدراسة منح  حوافز مالية اضافية من المحافظة للمدرسين العاملين بالمناطق النائية، لتحفيزهم وتشجيعهم ،لمواصلة أداء واجبهم الوظيفي بتميز، وكذلك  تبديل  من أقضى منهم عام كامل من العمل  بمناطق  ( الفرافرة – الأربعين )،  تحقيقا لمبدأ المساوة .

و أكد  المحافظ فى بيان له ،أنه سوف يتم تكريم جميع المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات والأنشطة ، مؤكدا على أن ما تم اتخاذه من اجراءات لتحقيق الشفافية والحيادية التامة  في اختيار الطلاب المتقدمين للمنح الجامعية.

من ناحية أخرى كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد كلا من المسعف أحمد عبداللطيف عبدالعزيز، والسائق عبدالشافي عربي الزاهر المكلفين بالعمل ضمن طاقم اسعاف طريق بغداد الاقصر وذلك نظرا لأمانتهم في أداء واجبات عملهم بعد تقديمهم مبلغ 12 ألف جنيه وبعض المتعلقات الخاصة بمتوفى و2 مصابين، خلال حادث بطريق بغداد الأقصر .

وأكد المحافظ أن ذلك يعد نموذجا يحتذي به في الأمانة والشرف في أداء واجبات عملهم وإصرارهم على تأدية الأمانة إلى أهلها وتم تكريمهم ليكونوا قدوة لزملائهم وجمكيع العاملين فى مختلف القطاعات .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ الوادى الجديد يكرم أوائل الشهادات التعليمية

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

مركز الخارجه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

جامعة النهضة تعلن عزمها إطلاق منصة إلكترونية لرصد الأخبار الكاذبة ومواجهتها

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

الحكومة توافق على مد الإعارات والإجازات بدون أجر للعاملين فى الخارج - صور

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

هنا اليمن من القاهرة " الحلقة الثانية".. مصابو الحرب.. أجساد تحمل أوجاع الوطن .. "يوسف": ذهبت لزيارة خالى فانفجر فى لغم أفقدنى ساقى وتقبلت الإصابة لأنها ضريبة الحرب.. "محمد": قذيفة هاون قطعت يدى

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

"مكفوفون ولكن".. نماذج مشرفة فى أسوان تنطلق نحو سوق العمل.. معتز "كفيف" يدرب المبصرين على الكمبيوتر: "الدولة تهتم بنا".. وسمية تكتب روايات وتنشرها عبر الإنترنت.. وجرجس تفوق على أخواته المبصرين.. صور

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

التعليم: تسليم كتب النظام التعليمى الجديد للمدارس الأسبوع الثالث من أغسطس

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

طرح كراسات حجز 18590 وحدة إسكان اجتماعى حر فى 12 محافظة الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة