محافظ الوادي الجديد : دراسة صرف حوافز مالية للمدرسين بالمناطق النائية

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ،بدراسة منح حوافز مالية اضافية من المحافظة للمدرسين العاملين بالمناطق النائية، لتحفيزهم وتشجيعهم ،لمواصلة أداء واجبهم الوظيفي بتميز، وكذلك تبديل من أقضى منهم عام كامل من العمل بمناطق ( الفرافرة – الأربعين )، تحقيقا لمبدأ المساوة .

و أكد المحافظ فى بيان له ،أنه سوف يتم تكريم جميع المتفوقين والمتميزين في مختلف المجالات والأنشطة ، مؤكدا على أن ما تم اتخاذه من اجراءات لتحقيق الشفافية والحيادية التامة في اختيار الطلاب المتقدمين للمنح الجامعية.

من ناحية أخرى كرم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد كلا من المسعف أحمد عبداللطيف عبدالعزيز، والسائق عبدالشافي عربي الزاهر المكلفين بالعمل ضمن طاقم اسعاف طريق بغداد الاقصر وذلك نظرا لأمانتهم في أداء واجبات عملهم بعد تقديمهم مبلغ 12 ألف جنيه وبعض المتعلقات الخاصة بمتوفى و2 مصابين، خلال حادث بطريق بغداد الأقصر .

وأكد المحافظ أن ذلك يعد نموذجا يحتذي به في الأمانة والشرف في أداء واجبات عملهم وإصرارهم على تأدية الأمانة إلى أهلها وتم تكريمهم ليكونوا قدوة لزملائهم وجمكيع العاملين فى مختلف القطاعات .