محافظ القليوبية يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 98.62٪

القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

اعتمد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية العامة والمهنية " الدور الثانى 2017 ـ 2018"

وأعلن المحافظ عن نسبة نجاح الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة بـ 98.62٪ والشهادة الإعدادية المهنية الدور الثانى بـ90.86% وتعد هذه النسبة أعلى عن المعدلات السابقة، ويرجع ذلك للمجهودات المبذولة.

وأكد المحافظ أن الدولة تنفق المليارات على العملية التعليمية للنهوض بها والقضاء على التسرب من التعليم، مشيرا إلى اهتمامه بالتوسع فى بناء المدارس بكافحة انحاء المحافظة للقضاء على كثافة الفصول.