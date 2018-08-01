محافظ الإسكندرية: 1000 حالة فى قوائم الانتظار بمستشفيات الإسكندرية

عقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، اليوم، اجتماعا موسعا مع مديرى مستشفيات الصحة بالإسكندرية من جميع القطاعات؛ ( الشئون الصحية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والتأمين الصحى والجيش والشرطة ) ، لمتابعة تنفيذ خطة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى بالجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، وذلك بحضور اللواء هشام شادى السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد بسيونى السكرتير المساعد بالمحافظة، والمقدم محمد أبو الدهب الرقابة الإدارية، والدكتور محمد أبو سليمان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

وخلال الاجتماع؛ أكد المحافظ أننا نعمل على القضاء على قوائم الانتظار فى جميع مستشفيات محافظة الإسكندرية، خلال فترة ستة أشهر تنفيذا لتكليفات الرئيس، مشيرا إلى أنه هناك خطة موحدة لكافة الجهات المعنية وبالتنسيق مع جميع المستشفيات بالمحافظة، كما أنه جارى العمل بشكل مكثف وسريع للتخلص من قوائم الانتظار الحالية فى المدة الزمنية المحددة لها، وأضاف أن الإسكندرية لديها القدرة على إنهاء قوائم الانتظار بها فى الوقت المحدد بل وإمكانية مساعدة المحافظات الأخرى فى الانتهاء من قوائم الانتظار بها.

وأوضح المحافظ، أنه وجه بحصر عدد قرارات حالات قوائم الانتظار بمستشفيات المحافظة، حيث تبلغ عددها حوالى 1000 قرار ؛ تشمل تقريبا 700 قرار بمستشفى شرق المدينة، و 50 قرارا بمستشفى كرموز للتأمين الصحي، و41 قرارا بمستشفى جمال عبد الناصر، و22 قرارا بمستشفى العامرية، و 103 قرار بمستشفى الطلبة سبورتنج، و ٧٥ قرار بمستشفى التخصصى ابى قير.

وكلف المحافظ مديرى المستشفيات، بتدريب شخصين من كل مستشفى على الاتصال وتسجيل حالات قوائم الانتظار، على أن يتم التدريب ابتداءا من الغد بالمركز القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة بالقاهرة، وذلك للإسراع فى تطبيق الميكنة لقوائم انتظار الحالات؛ من حيث تسجيل بيانات المرضى بالموقع الإلكتروني، لمعرفة أعداد قوائم الانتظار، فضلاً عن تحديد كل مستشفى وربط قاعدة بيانات المرضى على كل مستشفى طبقاً للتخصصات الطبية بكل مستشفى، فضلاً عن تكليف مسئولى من المحافظة بالمتابعة المستمرة لعملية تسجيل حالات قوائم الانتظار.

هذا وأشار المحافظ، إلى أن هناك طرق أخرى لتسجيل حالات قوائم الانتظار من خلال الخط الساخن 15300، يتمكن من خلاله المسئول بالتسجيل بعد إدخال البيانات المطلوبة وهي؛ اسم المريض رباعي، العنوان ، ورقم تليفون للمتابعة ، والرقم القومي، والسن ، ورقم القرار ( تأمين صحى أو العلاج على نفقة الدولة )، وتاريخ القرار ، المحافظة، والمستشفى المحول عليها، والتشخيص والتخصص .